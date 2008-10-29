Матч завершен
Торино
Турин
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
29 окт. 2008, 22:30 МСК
29.10.2008, 22:30 МСК
среда
Составы