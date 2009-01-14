Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Баптиста 21
Баптиста 53
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
14 янв. 2009, 22:30 МСК
14.01.2009, 22:30 МСК
среда
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Сисиньо
Сисиньо
85
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
72
0
Баптиста
Жулио Баптиста
21'
53'
21', 53'
89
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Греко
Леандро Греко
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
0
Менез
Жереми Менез
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
64
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Дессена
Даниэле Дессена
90
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Раджи
Андреа Раджи
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Падалино
Марко Падалино
0
Форнароли
Бруно Форнароли