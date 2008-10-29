Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
29 окт. 2008, 22:30 МСК
29.10.2008, 22:30 МСК
среда
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы