Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
26 окт. 2008, 17:00 МСК
26.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы