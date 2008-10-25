Матч завершен
Ювентус
Турин
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
25 окт. 2008, 21:30 МСК
25.10.2008, 21:30 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы