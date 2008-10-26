Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
26 окт. 2008, 17:00 МСК
26.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы