Матч завершен
Рома
Рим
0:4
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
19 окт. 2008, 21:30 МСК
19.10.2008, 21:30 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы