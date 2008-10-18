Матч завершен
Наполи
Неаполь
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
18 окт. 2008, 21:30 МСК
18.10.2008, 21:30 МСК
суббота
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы