Матч завершен
Милан
Милан
3:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
19 окт. 2008, 16:00 МСК
19.10.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы