Матч завершен
Лечче
Лечче
2:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
19 окт. 2008, 16:00 МСК
19.10.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы