Матч завершен
Кьево
Верона
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
19 окт. 2008, 16:00 МСК
19.10.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы