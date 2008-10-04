Матч завершен
Лацио
Рим
1:1
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
4 окт. 2008, 19:00 МСК
4.10.2008, 19:00 МСК
суббота
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы