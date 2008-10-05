Матч завершен
Аталанта
Бергамо
4:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
5 окт. 2008, 16:00 МСК
5.10.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Оскар Джирарди
Оскар Джирарди
Главный Судья
Составы