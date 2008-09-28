Матч завершен
Торино
Турин
1:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
28 сент. 2008, 16:00 МСК
28.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Габриэле Гава
Габриэле Гава
Главный Судья
Составы