Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
27 сент. 2008, 19:00 МСК
27.09.2008, 19:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы