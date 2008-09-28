Матч завершен
Рома
Рим
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
28 сент. 2008, 16:00 МСК
28.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы