Матч завершен
Милан
Милан
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
28 сент. 2008, 21:30 МСК
28.09.2008, 21:30 МСК
воскресенье
Составы