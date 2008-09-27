Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
27 сент. 2008, 21:30 МСК
27.09.2008, 21:30 МСК
суббота
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы