Матч завершен
Лацио
Рим
3:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
24 сент. 2008, 21:30 МСК
24.09.2008, 21:30 МСК
среда
Составы