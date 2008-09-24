Матч завершен
Дженоа
Генуя
3:1
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
24 сент. 2008, 21:30 МСК
24.09.2008, 21:30 МСК
среда
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы