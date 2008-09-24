Матч завершен
Кьево
Верона
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
24 сент. 2008, 21:30 МСК
24.09.2008, 21:30 МСК
среда
Оскар Джирарди
Оскар Джирарди
Главный Судья
Составы