Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
21 сент. 2008, 16:00 МСК
21.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы