Матч завершен
Торино
Турин
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
21 сент. 2008, 16:00 МСК
21.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы