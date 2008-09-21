Матч завершен
Сампдория
Генуя
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
21 сент. 2008, 16:00 МСК
21.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Айрольди
Никола Айрольди
Главный Судья
Составы