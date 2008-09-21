Матч завершен
Милан
Милан
4:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
21 сент. 2008, 21:30 МСК
21.09.2008, 21:30 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы