Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
29 окт. 2008, 23:00 МСК
29.10.2008, 23:00 МСК
среда
Составы