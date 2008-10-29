Матч завершен
Арсенал
Лондон
4:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
29 окт. 2008, 23:00 МСК
29.10.2008, 23:00 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы