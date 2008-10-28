Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
28 окт. 2008, 22:45 МСК
28.10.2008, 22:45 МСК
вторник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы