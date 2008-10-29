Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
3:2
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
29 окт. 2008, 22:45 МСК
29.10.2008, 22:45 МСК
среда
Составы