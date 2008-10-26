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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
26 окт. 2008, 19:00 МСК
26.10.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы