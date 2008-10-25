Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
1:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
25 окт. 2008, 19:30 МСК
25.10.2008, 19:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы