Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:3
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
25 окт. 2008, 17:00 МСК
25.10.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы