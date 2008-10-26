Матч завершен
Портсмут
Портсмут
1:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
26 окт. 2008, 20:00 МСК
26.10.2008, 20:00 МСК
воскресенье
Составы