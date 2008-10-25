Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
25 окт. 2008, 14:00 МСК
25.10.2008, 14:00 МСК
суббота
Составы