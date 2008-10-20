Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
20 окт. 2008, 22:00 МСК
20.10.2008, 22:00 МСК
понедельник
Составы