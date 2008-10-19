Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
19 окт. 2008, 18:00 МСК
19.10.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы