Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
19 окт. 2008, 17:00 МСК
19.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы