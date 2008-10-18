Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
4:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
18 окт. 2008, 19:30 МСК
18.10.2008, 19:30 МСК
суббота
Составы