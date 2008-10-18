Матч завершен
Арсенал
Лондон
3:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
18 окт. 2008, 17:00 МСК
18.10.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы