Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
5 окт. 2008, 17:00 МСК
5.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы