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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
5 окт. 2008, 17:00 МСК
5.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Майк Райли
Майк Райли
Главный Судья
Составы