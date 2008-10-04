Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
4 окт. 2008, 19:30 МСК
4.10.2008, 19:30 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы