Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
4 окт. 2008, 17:00 МСК
4.10.2008, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы