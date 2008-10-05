Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
2:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
5 окт. 2008, 17:00 МСК
5.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы