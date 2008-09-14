Матч завершен
Наполи
Неаполь
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
14 сент. 2008, 16:00 МСК
14.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы