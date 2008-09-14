Матч завершен
Лацио
Рим
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
14 сент. 2008, 16:00 МСК
14.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы