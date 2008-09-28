Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
2:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
28 сент. 2008, 18:00 МСК
28.09.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы