Матч завершен
Ювентус
Турин
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
14 сент. 2008, 21:30 МСК
14.09.2008, 21:30 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы