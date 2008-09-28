Матч завершен
Портсмут
Портсмут
2:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
28 сент. 2008, 15:30 МСК
28.09.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы