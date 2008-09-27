Матч завершен
Арсенал
Лондон
1:2
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
27 сент. 2008, 19:30 МСК
27.09.2008, 19:30 МСК
суббота
Составы